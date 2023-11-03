Врач Харлов назвал металлический привкус признаком рака

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда у людей возникает металлический вкус во рту. Этот симптом может свидетельствовать о различных проблемах, и его опасность может различаться, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам доктора-терапевта и гастроэнтеролога Никиты Харлова, металлический привкус во рту похож на вкус крови, и его причины могут быть разнообразными.

"Например, он может возникнуть из-за кровотечения в пищеводе или кровоточащей язвы в желудке. Также при сильном кашле кровь может появиться из бронхиальных путей, и в результате этого в роте может ощущаться неприятный привкус", — пояснил врач.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко также отметил, что металлический вкус может возникнуть при дефиците витаминов и в случае онкологических заболеваний.

"При раке у человека также может наблюдаться искажение вкусовых ощущений, хотя это не всегда связано непосредственно с железом, но вкус может напоминать его", — отметил специалист.

Харлов также пояснил, к каким врачам следует обратиться, если у вас возник металлический привкус во рту.

"В первую очередь, стоит обратиться к терапевту, который определит, к какому специалисту следует направить пациента на дополнительное обследование. Также можно непосредственно консультироваться с гастроэнтерологом, чтобы исключить кровотечения в пищеводе, желудке или язву", — посоветовал врач.

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