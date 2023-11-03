Врач Ситников назвал причиной развития рака повышенную тревожность

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В условиях роста числа пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, доктор психологических наук Алексей Ситников, в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского, подчеркнул, что все современные проблемы человека связаны с его мозгом. Когда мир находится под давлением стресса, снижение иммунитета становится обыденным явлением.

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Высокий уровень кортизола может вызвать отек Квинке и подавить иммунную систему. Это означает, что повышенная тревожность и хронический стресс могут быть причиной гипертонии, гастрита, урологических проблем, псориаза, синдрома раздраженного кишечника, кожных заболеваний и, в долгосрочной перспективе, способствовать развитию злокачественных опухолей. По мнению сторонников практики нейролингвистического программирования (НЛП), онкология часто связана с ослабленным иммунитетом.

"Раковые клетки появляются ежедневно в организме, даже у новорожденных. Обычно здоровый иммунитет способен уничтожать такие клетки. Однако, если иммунитет ослабнет из-за повышенного уровня тройного кортизола, это может способствовать развитию раковых клеток," — заявил ученый.

Доктор Алексей Ситников также отметил, что в мире не существует универсального средства для укрепления иммунитета. Улучшение иммунной системы возможно только при комплексном подходе, который включает в себя позитивное мышление, закалку, здоровый образ жизни, правильное питание и качественный сон.

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