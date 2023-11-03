Врачи назвали основные причины развития рака печени

Рак печени — это опасная и распространенная форма онкологического заболевания, которое является одной из главных причин смерти от рака по всему миру. Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию этого заболевания.
Онколог Елена Спирочкина поделилась своим мнением с журналистом "Саратов 24" о важных факторах риска и подчеркнула их значение.
"Прежде чем рассматривать факторы риска, давайте понимать, какую важную роль играет печень в организме. Печень является главным органом детоксикации в нашем организме, обезвреживая все токсичные вещества, которые поступают в наш организм", — отметила она.
На первом месте по факторам риска, конечно же, стоит употребление алкоголя. Высокие дозы этанолового спирта могут повредить гепатоциты (печеночные клетки) и привести к алкогольному отравлению, так как печень не всегда успевает обработать весь алкоголь, поступающий в организм.
На втором месте находится потребление жирных и трудноперевариваемых видов мяса, таких как свинина, утка и баранина. Эти мясные продукты богаты сложно усваиваемыми жирами, и при избыточном потреблении печень не справляется с их перевариванием.
"Также существует опасность от различных химических добавок, которые производители добавляют в продукты питания, такие как Е-добавки, красители и консерванты. Печень подвергается большой нагрузке при обработке этих веществ, что со временем может привести к серьезным заболеваниям. Кроме того, неправильное приготовление мяса с использованием трансжиров также может повысить риск развития раковых опухолей", — подчеркнула Спирочкина.
Врач-диетолог Сергей Сергеев также поделился своим мнением по этой актуальной теме.
"Рак печени — это опасная и распространенная форма рака, она является одной из главных причин смерти от онкологии по всему миру. Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию рака печени. Однако некоторые из них являются основными и заслуживают особого внимания," — отметил он.
"Профилактика основных факторов риска развития рака печени играет важную роль в предотвращении этого опасного заболевания. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут снизить риск развития рака печени", — заключил Сергеев.
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