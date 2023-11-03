Врачи назвали основные причины развития рака печени

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак печени — это опасная и распространенная форма онкологического заболевания, которое является одной из главных причин смерти от рака по всему миру. Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию этого заболевания.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Онколог Елена Спирочкина поделилась своим мнением с журналистом "Саратов 24" о важных факторах риска и подчеркнула их значение.

"Прежде чем рассматривать факторы риска, давайте понимать, какую важную роль играет печень в организме. Печень является главным органом детоксикации в нашем организме, обезвреживая все токсичные вещества, которые поступают в наш организм", — отметила она.

На первом месте по факторам риска, конечно же, стоит употребление алкоголя. Высокие дозы этанолового спирта могут повредить гепатоциты (печеночные клетки) и привести к алкогольному отравлению, так как печень не всегда успевает обработать весь алкоголь, поступающий в организм.

На втором месте находится потребление жирных и трудноперевариваемых видов мяса, таких как свинина, утка и баранина. Эти мясные продукты богаты сложно усваиваемыми жирами, и при избыточном потреблении печень не справляется с их перевариванием.

"Также существует опасность от различных химических добавок, которые производители добавляют в продукты питания, такие как Е-добавки, красители и консерванты. Печень подвергается большой нагрузке при обработке этих веществ, что со временем может привести к серьезным заболеваниям. Кроме того, неправильное приготовление мяса с использованием трансжиров также может повысить риск развития раковых опухолей", — подчеркнула Спирочкина.

Врач-диетолог Сергей Сергеев также поделился своим мнением по этой актуальной теме.

"Рак печени — это опасная и распространенная форма рака, она является одной из главных причин смерти от онкологии по всему миру. Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию рака печени. Однако некоторые из них являются основными и заслуживают особого внимания," — отметил он.

Вирусные инфекции , такие как гепатит B и гепатит C, играют важную роль в возникновении рака печени. Эти вирусы передаются через кровь и половой контакт, и могут вызвать хроническое воспаление печени, что со временем может привести к развитию рака.

, такие как гепатит B и гепатит C, играют важную роль в возникновении рака печени. Эти вирусы передаются через кровь и половой контакт, и могут вызвать хроническое воспаление печени, что со временем может привести к развитию рака. Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором нормальные ткани печени постепенно замещаются рубцовой тканью. Цирроз может быть вызван разными факторами, включая алкогольное поражение печени, вирусные инфекции, аутоиммунные заболевания и жировую болезнь печени. Люди с циррозом имеют повышенный риск рака печени.

— хроническое заболевание, при котором нормальные ткани печени постепенно замещаются рубцовой тканью. Цирроз может быть вызван разными факторами, включая алкогольное поражение печени, вирусные инфекции, аутоиммунные заболевания и жировую болезнь печени. Люди с циррозом имеют повышенный риск рака печени. Частое потребление алкоголя наносит серьезный ущерб печени и может способствовать развитию рака. Алкоголь способствует образованию токсических веществ в печени, которые повреждают ее клетки и вызывают раковые изменения.

наносит серьезный ущерб печени и может способствовать развитию рака. Алкоголь способствует образованию токсических веществ в печени, которые повреждают ее клетки и вызывают раковые изменения. Неконтролируемое применение лекарств , особенно тех, которые используются для лечения хронических заболеваний, может повредить печень и способствовать развитию рака. Пациенты, принимающие такие лекарства, должны бережно следить за состоянием своей печени и проходить регулярные медицинские обследования.

, особенно тех, которые используются для лечения хронических заболеваний, может повредить печень и способствовать развитию рака. Пациенты, принимающие такие лекарства, должны бережно следить за состоянием своей печени и проходить регулярные медицинские обследования. Генетические факторы : наследственные генетические мутации могут увеличить риск развития рака печени. Некоторые семейные синдромы, такие как наследственный гемохроматоз или наследственный неалкогольный стеатогепатит, повышают риск развития рака печени.

: наследственные генетические мутации могут увеличить риск развития рака печени. Некоторые семейные синдромы, такие как наследственный гемохроматоз или наследственный неалкогольный стеатогепатит, повышают риск развития рака печени. Неправильное питание : исследования свидетельствуют, что питание, богатое сахарами, может способствовать развитию рака печени. Потребление большого количества обработанных продуктов с химическими добавками и консервантами также увеличивает риск развития рака печени.

: исследования свидетельствуют, что питание, богатое сахарами, может способствовать развитию рака печени. Потребление большого количества обработанных продуктов с химическими добавками и консервантами также увеличивает риск развития рака печени. Ожирение является серьезной проблемой для здоровья и также повышает риск развития не только рака печени, но и других видов рака. Избыточный вес способствует жировой болезни печени, которая может прогрессировать к развитию рака.

"Профилактика основных факторов риска развития рака печени играет важную роль в предотвращении этого опасного заболевания. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут снизить риск развития рака печени", — заключил Сергеев.

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