Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев не заметил ослабления поддержки Запада
Диетолог назвала ягоды для диабетиков, заменяющие фрукты: среди них черника
Директора центра суррогатного материнства арестовали за торговлю детьми
Неврологи: мозг приходит в негодность из-за изоляции от социума и ночной работы
Турецкий электрокар TOGG появился в гараже президента Казахстана
Продюсер Яна Рудковская встала на защиту внезапно женившегося актера Александра Петрова
Эксперт по туризму Балясников заявил, что россиянам сложно попасть в КНР
В Испании нашли тела воинов самое первой войны в истории Европы
Первые истребители F-16 уже прибыли в Украину

Эксперт назвала идеальное время для завтрака

1:41
Здоровье

Идеальное время для завтрака может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей человека и образа жизни. Однако некоторые исследования показывают, что употребление завтрака между 7:00 и 9:00 утра может помочь регулировать уровень гормонов голода и предотвратить переедание позже в течение дня, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт назвала идеальное время для завтрака
Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/

"Также важно иметь хорошо сбалансированный завтрак, включающий продукты, богатые белком и клетчаткой, чтобы ускорить обмен веществ и дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, рекомендуется регулярно и часто принимать пищу в течение дня, включая завтрак, обед и ужин, чтобы поддерживать правильный вес. Также важно избегать приема пищи слишком близко ко сну, так как это может нарушить пищеварение и помешать сну", — дала рекомендации читателям Pravda.Ru эксперт.

Вот несколько примеров продуктов, которые полезны на завтрак, чтобы избежать увеличения веса:

  • овсянка, цельнозерновые хлопья или цельнозерновые тосты с ореховым маслом и фруктами;
  • греческий йогурт с ягодами и орехами;
  • омлет с овощами и цельнозерновыми тостами;
  • смузи с протеиновым порошком, шпинатом, ягодами и миндальным молоком.

"В конечном счете лучшее время для завтрака — это то, которое вписывается в ваш распорядок дня и позволяет придерживаться здорового и сбалансированного питания. Важно избегать сладких и обработанных продуктов, таких как выпечка, пончики и сладкие злаки", — резюмирует врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Последние материалы
Кинолог рассказал, почему собака мочится при встрече с хозяином
Сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде
Эксперт рассказала, чем чреват дефицит витамина С
Екатерина Мизулина объяснила задержание Шабутдинова и рассказала, кто из блогеров следующий
К концу ноября ожидается падение доллара до 90 рублей
Путин сравнил СВО с борьбой Александра Невского с западными колонизаторами
Борьба с акне и регуляция гормонов: 8 причин, почему стоит есть бананы каждый день
Агрегаторы такси в России рассказали, как сэкономить на поездке
Примадонна Алла Пугачева и Максим Галкин* разводятся — заявление известного шоумена
Автоэксперт Сажин: когда и как переобувать автомобиль на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников