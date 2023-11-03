Эксперт назвала идеальное время для завтрака

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идеальное время для завтрака может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей человека и образа жизни. Однако некоторые исследования показывают, что употребление завтрака между 7:00 и 9:00 утра может помочь регулировать уровень гормонов голода и предотвратить переедание позже в течение дня, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/

"Также важно иметь хорошо сбалансированный завтрак, включающий продукты, богатые белком и клетчаткой, чтобы ускорить обмен веществ и дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, рекомендуется регулярно и часто принимать пищу в течение дня, включая завтрак, обед и ужин, чтобы поддерживать правильный вес. Также важно избегать приема пищи слишком близко ко сну, так как это может нарушить пищеварение и помешать сну", — дала рекомендации читателям Pravda.Ru эксперт.

Вот несколько примеров продуктов, которые полезны на завтрак, чтобы избежать увеличения веса:

овсянка, цельнозерновые хлопья или цельнозерновые тосты с ореховым маслом и фруктами;

греческий йогурт с ягодами и орехами;

омлет с овощами и цельнозерновыми тостами;

смузи с протеиновым порошком, шпинатом, ягодами и миндальным молоком.

"В конечном счете лучшее время для завтрака — это то, которое вписывается в ваш распорядок дня и позволяет придерживаться здорового и сбалансированного питания. Важно избегать сладких и обработанных продуктов, таких как выпечка, пончики и сладкие злаки", — резюмирует врач.

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