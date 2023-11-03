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Учёные сообщили о лекарстве, замедляющем почечные проблемы при диабете

2:06
Здоровье

Исследователи из Токийского Университета (SWU) доказали, что лекарство, основанное на метиле бардоксолоне, способно значительно замедлить ход хронической почечной недостаточности. Результаты исследования были представлены на мероприятии ASN Kidney Week 2023, которое является крупнейшей мировой платформой для нефрологов.

Учёные сообщили о лекарстве, замедляющем почечные проблемы при диабете
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

В ходе третьей фазы клинического испытания AYAME приняли участие 1013 пациентов с диабетической болезнью почек, у которых не было факторов риска для сердечной недостаточности. Средний период наблюдения за ними превысил три года. Это лекарство доказало свою эффективность в замедлении ухудшения функции почек и также способствовало отсрочке развития хронической почечной недостаточности. Эффективность почечного здоровья оценивалась с использованием расчетной скорости клубочковой фильтрации. Метил бардоксолон активирует сигнальный путь Keap1-Nrf2, который помогает защитить клетки от воздействия активных форм кислорода.

Инциденты, связанные с инфарктами, инсультами и сердечной недостаточностью, не различались между двумя группами пациентов, что подтверждает безопасность применения данного препарата для сердечной системы. В предшествующем исследовании третьей фазы было установлено, что метил бардоксолон способствует улучшению функции почек, однако оно было досрочно завершено из-за увеличившегося числа случаев сердечной недостаточности среди пациентов, получавших данное лечение.

У лиц, страдающих сахарным диабетом, независимо от его типа, наблюдается повреждение почечных клеток и снижение их фильтрационной функции. В итоге это приводит к развитию хронической почечной недостаточности, неизлечимого заболевания, которое требует строгого соблюдения диетических ограничений и применения множества медикаментов для поддержания нормальной функции почек.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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