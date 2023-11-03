Учёные сообщили о лекарстве, замедляющем почечные проблемы при диабете

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Токийского Университета (SWU) доказали, что лекарство, основанное на метиле бардоксолоне, способно значительно замедлить ход хронической почечной недостаточности. Результаты исследования были представлены на мероприятии ASN Kidney Week 2023, которое является крупнейшей мировой платформой для нефрологов.

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В ходе третьей фазы клинического испытания AYAME приняли участие 1013 пациентов с диабетической болезнью почек, у которых не было факторов риска для сердечной недостаточности. Средний период наблюдения за ними превысил три года. Это лекарство доказало свою эффективность в замедлении ухудшения функции почек и также способствовало отсрочке развития хронической почечной недостаточности. Эффективность почечного здоровья оценивалась с использованием расчетной скорости клубочковой фильтрации. Метил бардоксолон активирует сигнальный путь Keap1-Nrf2, который помогает защитить клетки от воздействия активных форм кислорода.

Инциденты, связанные с инфарктами, инсультами и сердечной недостаточностью, не различались между двумя группами пациентов, что подтверждает безопасность применения данного препарата для сердечной системы. В предшествующем исследовании третьей фазы было установлено, что метил бардоксолон способствует улучшению функции почек, однако оно было досрочно завершено из-за увеличившегося числа случаев сердечной недостаточности среди пациентов, получавших данное лечение.

У лиц, страдающих сахарным диабетом, независимо от его типа, наблюдается повреждение почечных клеток и снижение их фильтрационной функции. В итоге это приводит к развитию хронической почечной недостаточности, неизлечимого заболевания, которое требует строгого соблюдения диетических ограничений и применения множества медикаментов для поддержания нормальной функции почек.

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