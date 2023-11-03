Психотерапевт и консультант по психическому здоровью, Тери Уайлдер, рассказала о том, почему с возрастом люди становятся более чувствительными к последствиям употребления алкоголя. Она утверждает, что организм постепенно теряет способность быстро избавляться от вредных веществ, что приводит к более долгим и неприятным симптомам похмелья.
У пояснения Уайлдер есть несколько аспектов. После 30 лет организм работает менее эффективно в очистке от алкоголя из-за изменений в печени, метаболизме и мышечной массе. Меньшее количество мышц означает меньше воды в организме, что снижает способность ослаблять воздействие этанола, по её словам.
По мнению Уайлдер, ухудшение переносимости алкоголя в зрелом возрасте также может быть вызвано воздействием алкоголя на центральную нервную систему и производство гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), нейромедиатора, который оказывает успокаивающее воздействие. Чрезмерное употребление алкоголя снижает уровень ГАМК и вынуждает мозг использовать свои запасы этого успокаивающего химического вещества, что может привести к увеличению тревожности и напряжения, а в некоторых случаях — даже к паническим состояниям.
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