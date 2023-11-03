Психиатр Баева: Стресс на работе может повлиять на психическое здоровье

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр и учёный Алана Баева подчеркнула, что различные факторы могут оказать влияние на развитие психических заболеваний и обсудила методы их профилактики.

Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт классифицировала психические заболевания на три группы: эндогенные, экзогенные и психогенные. Они могут развиваться как под воздействием внутренних, так и внешних факторов, таких как стресс, конфликты в семье, утрата близких и высокий ритм жизни. Для предотвращения таких заболеваний эксперт рекомендует вести здоровый образ жизни, включая здоровое питание, регулярный сон и физическую активность, а также своевременно обращаться за помощью у специалистов.

Психиатр также предложила ряд действий, которые могут помочь стабилизировать состояние во время стресса, включая паузы в работе, поиск эмоциональной поддержки, физическую активность, радость от маленьких удовольствий и овладение навыками психологической самопомощи.

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