Ученые выяснили, что аспирин останавливает развитие рака

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Мюнхенского университета выявили потенциальную эффективность аспирина в предотвращении и лечении рака толстой кишки.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе исследования было обнаружено, что аспирин способствует активации miR-34a и miR-34b/c — молекул, которые обладают способностью подавлять раковые клетки. Этот эффект достигается через стимуляцию фермента AMPK, который, в свою очередь, воздействует на фактор транскрипции NRF2. NRF2 — это транскрипционный фактор, который участвует в защите клеток и тканей организма от окислительного стресса, токсинов и канцерогенов.

Фермент AMPK влияет на фактор транскрипции NRF2 таким образом, что тот перемещается в ядро клетки и активирует экспрессию гена miR-34, который связан с miR-34a и miR-34b/c. Эти молекулы относятся к семейству опухолевых супрессоров, что означает, что они способствуют предотвращению превращения здоровых клеток в раковые, что делает аспирин полезным как средство профилактики, так и лечения рака толстой кишки, сообщает "Газета.Ru".

Более того, аспирин также оказывает подавляющее воздействие на фактор транскрипции c-MYC, который регулирует метаболизм раковых клеток и часто экспрессируется в случаях рака у человека более чем в 70% случаев.

Ученые отмечают, что для более глубокого понимания воздействия аспирина на активность раковых клеток необходимы дополнительные исследования. Однако авторы надеются, что в будущем на основе аспирина можно будет разработать новые лекарственные средства для терапии онкологических заболеваний.

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Аспирин в профилактике рака толстой кишки.