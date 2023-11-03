Диетолог Королева рассказала, как сон влияет на жиросжигание

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как утверждает врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева, качественный сон имеет положительное влияние на поддержание хорошей физической формы и способствует сжиганию жира. Она также подчеркнула, что недостаток сна может привести к набору веса, так как это поднимает уровень кортизола, который является гормоном стресса.

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Как объяснила эксперт, когда человек не имеет достаточного отдыха ночью и уровень стрессовых гормонов в его организме остается высоким, это может вызвать желание употреблять больше пищи, чтобы получить дополнительную энергию. В результате, он начинает есть чаще и в больших количествах, что приводит к увеличению веса.

Королева подчеркнула, что во время сна организм человека активно сжигает калории, поэтому важно хорошо высыпаться. Она также отметила, что во сне происходит восстановление многих функций организма, включая снижение веса, сжигание жира, синтез мышечной массы и детоксикация клеток мозга, сообщает "Газета.Ru".

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