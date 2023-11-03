Эксперт перечислила способы борьбы с изжогой

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога — это чувство жжения, которое возникает за грудиной и поднимается к горлу. Она является распространенным симптомом кислотного рефлюкса, состояния, при котором часть содержимого желудка попадает обратно в пищевод. Симптомы изжоги могут варьироваться от легкого до очень сильного дискомфорта. Наиболее распространенным симптомом изжоги является чувство жжения в груди и горле. О том, как избавиться от изжоги, рассказала читателям Pravda.ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.ccendoscopy.com

Чтобы избавиться от изжоги, можно предпринять следующие действия:

Избегать поздних приемов пищи.

Принимать антацидные препараты, которые нейтрализуют кислоту и нормализуют рН пищевода.

Выпить пищевую соду.

Пожевать жевательную резинку.

Выпить газированной воды.

Съесть корочку хлеба.

Принять специальные лекарства.

Если изжога возникает время от времени, следует предположить наличие какого-то хронического заболевания. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

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