Вздутие живота после еды может быть вызвано различными причинами, такими как избыточное газообразование в процессе пищеварения, задержка газов и затруднение их выведения из просвета кишечника, нарушение моторики кишечника, дефицит пищеварительных ферментов и желчных кислот, употребление продуктов, стимулирующих газообразование, и другие. Однако вздутие живота можно уменьшить. Как — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Если вздутие живота частое, болезненное или продолжительное, нужно обратиться к врачу для устранения нарушений работы пищеварения.
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