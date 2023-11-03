Как убрать вздутие живота: эксперт перечислила шесть способов

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота после еды может быть вызвано различными причинами, такими как избыточное газообразование в процессе пищеварения, задержка газов и затруднение их выведения из просвета кишечника, нарушение моторики кишечника, дефицит пищеварительных ферментов и желчных кислот, употребление продуктов, стимулирующих газообразование, и другие. Однако вздутие живота можно уменьшить. Как — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://timesofindia.indiatimes.com

Ешьте небольшими порциями, жуйте хорошо и не торопитесь.

Избегайте прочих способов проглотить воздух и газы, например, не пейте через соломинку и не разговаривайте во время еды.

Добавьте в рацион ферментированные продукты, такие как кефир и йогурт, содержащие штаммы полезных бактерий.

Уменьшите потребление продуктов из группы FODMAP, которые плохо перевариваются человеком и поэтому "достаются на переработку" кишечной микрофлоре.

Добавьте физическую нагрузку, такую как зарядка или прогулка после еды.

Пейте больше воды, чтобы помочь организму избавиться от избыточных газов.

Если вздутие живота частое, болезненное или продолжительное, нужно обратиться к врачу для устранения нарушений работы пищеварения.

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