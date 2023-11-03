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Стоматолог Филатова рассказала, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости

1:17
Здоровье

Не стоит удалять зубы мудрости без соответствующих показаний, как подчеркивает стоматолог Марина Филатова, цитируемая экспертом "Почему болит".

Стоматолог Филатова рассказала, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Зубы мудрости играют важную роль в формировании прикуса и могут быть полезными в пожилом возрасте, служа опорой для съемных или несъемных протезов. Поэтому нет необходимости удалять здоровые восьмерки, которые правильно прорезались", — подчеркивает доктор.

Удалять зубы мудрости следует только в следующих случаях:

  • Если они не прорезались полностью.
  • Если они растут в неправильном направлении или под углом.
  • Если восьмерки сдвигают передние зубы.
  • Если это ретенцированные зубы, которые не могут прорезаться из-за различных патологий, например, из-за нехватки места в челюсти.
  • Если восьмерки мешают установке брекетов или других конструкций для коррекции прикуса.

Филатова также обращает внимание на то, что даже наличие одиночного кариеса не является достаточным основанием для удаления зуба. Важно своевременно обращаться к стоматологу и проводить лечение. Решение об удалении зубов мудрости должно приниматься только специалистом, учитывая все аспекты и противопоказания.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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