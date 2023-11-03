Стоматолог Филатова рассказала, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости

Не стоит удалять зубы мудрости без соответствующих показаний, как подчеркивает стоматолог Марина Филатова, цитируемая экспертом "Почему болит".
"Зубы мудрости играют важную роль в формировании прикуса и могут быть полезными в пожилом возрасте, служа опорой для съемных или несъемных протезов. Поэтому нет необходимости удалять здоровые восьмерки, которые правильно прорезались", — подчеркивает доктор.
Удалять зубы мудрости следует только в следующих случаях:
Филатова также обращает внимание на то, что даже наличие одиночного кариеса не является достаточным основанием для удаления зуба. Важно своевременно обращаться к стоматологу и проводить лечение. Решение об удалении зубов мудрости должно приниматься только специалистом, учитывая все аспекты и противопоказания.
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