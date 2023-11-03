Nature.com: регулярное потребление кофе может снижать риск развития мигрени

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские ученые обнаружили, что кофе обладает дополнительной пользой для здоровья, снижая риск мигреней, в том числе мигреней с аурой. Их исследование, опубликованное на nature. com, исследовали взаимосвязь между потреблением кофе и вероятностью развития различных неврологических заболеваний, включая мигрень.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие кофе, имеют более низкий риск возникновения мигреней и мигреней с аурой. Эта связь была установлена с использованием генетических данных и МРТ-исследований. Однако исследование не выявило прямой корреляции между потреблением кофе и риском развития других неврологических заболеваний.

Хотя исследование было сосредоточено на мигрени, предыдущие исследования показали, что потребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона и диабета II типа. Это также может оказать положительное влияние на здоровье печени, снизить риск смерти, связанной с циррозом, снизить долгосрочный риск сердечной недостаточности и снизить риск развития меланомы.

Вопреки распространенному мнению, что кофе обезвоживает организм, исследования показали, что он напрямую не приводит к обезвоживанию и может активировать выделительную систему без обезвоживания организма. Кофе также может повышать настроение, стимулируя выработку нейромедиатора дофамина, часто называемого "гормоном счастья". Однако регулярное употребление может привести к кофеиновой зависимости, когда организму требуется все большее количество кофеина, чтобы испытывать те же эффекты.

Для тех, кто стремится похудеть, кофе может быть полезен, потому что кофеин ускоряет метаболизм, увеличивая окисление жировых запасов организма. Скорость метаболизма увеличивается на 3,5% после одной чашки кофе и на 8-11% после второй чашки, выпитой через два часа. Однако со временем может развиться зависимость от кофеина, что может оказать негативное воздействие на организм.

Кроме того, кофе может быть полезен спортсменам, поскольку он способствует выработке адреналина, который увеличивает приток крови к работающим мышцам, снабжая их большим количеством кислорода и питательных веществ. Этот прирост силы и энергии может быть особенно важен для спортсменов. Кофеин и полифенолы, содержащиеся в кофе, также способствуют улучшению памяти, когнитивных функций, уменьшению воспаления и защите от повреждения клеток головного мозга, и все это может повысить эффективность тренировок.

Исследование и эксперты подтверждают, что кофе может принести ряд преимуществ для здоровья, если употреблять его в умеренных количествах, но важно не превышать рекомендуемую суточную норму кофеина.

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