Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наёмник из США рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американцев
Хиромант: на первом свидании на руках стоит присмотреться к ногтям и выразительным линиям
В Госдуме предложили индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы
Вкус салата "Цезарь" в России может поменяться
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера вновь обвиняют в сексуальном домогательстве
Юрист объяснил, как неактивированная кредитка может загнать в долги
В Уфе забеременевшая школьница обвинила 22-летнего парня в изнасиловании
В Сеть попало, как Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь
За октябрь 2023 года в России продали более 112 тысяч новых легковушек

Nature.com: регулярное потребление кофе может снижать риск развития мигрени

3:01
Здоровье

Китайские ученые обнаружили, что кофе обладает дополнительной пользой для здоровья, снижая риск мигреней, в том числе мигреней с аурой. Их исследование, опубликованное на nature. com, исследовали взаимосвязь между потреблением кофе и вероятностью развития различных неврологических заболеваний, включая мигрень.

Nature.com: регулярное потребление кофе может снижать риск развития мигрени
Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие кофе, имеют более низкий риск возникновения мигреней и мигреней с аурой. Эта связь была установлена с использованием генетических данных и МРТ-исследований. Однако исследование не выявило прямой корреляции между потреблением кофе и риском развития других неврологических заболеваний.

Хотя исследование было сосредоточено на мигрени, предыдущие исследования показали, что потребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона и диабета II типа. Это также может оказать положительное влияние на здоровье печени, снизить риск смерти, связанной с циррозом, снизить долгосрочный риск сердечной недостаточности и снизить риск развития меланомы.

Вопреки распространенному мнению, что кофе обезвоживает организм, исследования показали, что он напрямую не приводит к обезвоживанию и может активировать выделительную систему без обезвоживания организма. Кофе также может повышать настроение, стимулируя выработку нейромедиатора дофамина, часто называемого "гормоном счастья". Однако регулярное употребление может привести к кофеиновой зависимости, когда организму требуется все большее количество кофеина, чтобы испытывать те же эффекты.

Для тех, кто стремится похудеть, кофе может быть полезен, потому что кофеин ускоряет метаболизм, увеличивая окисление жировых запасов организма. Скорость метаболизма увеличивается на 3,5% после одной чашки кофе и на 8-11% после второй чашки, выпитой через два часа. Однако со временем может развиться зависимость от кофеина, что может оказать негативное воздействие на организм.

Кроме того, кофе может быть полезен спортсменам, поскольку он способствует выработке адреналина, который увеличивает приток крови к работающим мышцам, снабжая их большим количеством кислорода и питательных веществ. Этот прирост силы и энергии может быть особенно важен для спортсменов. Кофеин и полифенолы, содержащиеся в кофе, также способствуют улучшению памяти, когнитивных функций, уменьшению воспаления и защите от повреждения клеток головного мозга, и все это может повысить эффективность тренировок.

Исследование и эксперты подтверждают, что кофе может принести ряд преимуществ для здоровья, если употреблять его в умеренных количествах, но важно не превышать рекомендуемую суточную норму кофеина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вот она - правда! Реакция сосудов на кофе вас удивит!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Nature.com: регулярное потребление кофе может снижать риск развития мигрени
Наёмник из США рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американцев
Хиромант: на первом свидании на руках стоит присмотреться к ногтям и выразительным линиям
В Госдуме предложили индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы
Вкус салата "Цезарь" в России может поменяться
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера вновь обвиняют в сексуальном домогательстве
Юрист объяснил, как неактивированная кредитка может загнать в долги
В Уфе забеременевшая школьница обвинила 22-летнего парня в изнасиловании
В Сеть попало, как Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь
За октябрь 2023 года в России продали более 112 тысяч новых легковушек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников