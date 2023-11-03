Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразильский футболист Неймар вышел на связь после операции на колене
Ученые заявили, что Россию ожидают сильные магнитные бури
Камеры ГИБДД начали штрафовать водителей за разметку, даже если ее нет
Иммунолог рассказала, что из-за пандемии упала эффективность антибиотиков
Прокуратура пришла в омский детский сад, из которого убежали дети
В Оренбурге пассажир угрожал ножом таксисту за требование оплатить поездку
Минобороны: Россия предотвратила попытку ВСУ совершить атаку БПЛА по объектам на территории РФ
Житель Чувашии пришел к стоматологу и оказался в онкологическом отделении
В Тюменской области осудили мошенника за махинации с земельным участком

Отоларинголог Гамзатов назвал самые опасные методы лечения насморка

2:06
Здоровье

При увеличении числа случаев ОРВИ и гриппа врач- отоларинголог Калсын Гамзатов предостерегает от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут нанести вред здоровью.

Отоларинголог Гамзатов назвал самые опасные методы лечения насморка
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Один из таких рискованных методов самолечения, согласно врачу, - это ингаляции над картофелем, которые известны в народной медицине.

"В период холодов многие люди ошибочно прибегают к народным средствам, пытаясь избавиться от насморка. Они часто используют свекольный сок, горчичное масло, медовые смеси с алоэ, морковный сок, перекись водорода и другие методы. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию активных компонентов, что может вызвать проблемы с дыханием или вызвать аллергические реакции", - предостерегает Гамзатов.

Даже использование чеснока, вставляемого в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что засорение носа подобными вещами бесполезно, поскольку они обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. Согласно врачу, если вставлять кусочки чеснока или другие "лекарства" слишком глубоко, они могут стать инородными телами, требующими удаления. Детям, возможно, понадобится даже наркоз, сообщает "Радио-1".

Другие популярные народные методы, такие как прогревание носа с солью, спиртовые компрессы и грелки, также не рекомендуются. По мнению врача, перегрев может привести к развитию инфекционного заболевания в бактериальное, что потребует дополнительного времени для лечения и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если в носу есть гнойная слизь, прогревание может вызвать серьезные внутричерепные осложнения, которые потребуют хирургического вмешательства. В отношении использования кварцевых ламп, эффективность которых не подтверждена научно, сказал врач-отоларинголог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как нельзя лечить насморк у детей. Антибиотик при насморке.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки
В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына
Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"
Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе
Российский школьник создал устройство для борьбы с нервными тиками
Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной
Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников