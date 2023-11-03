Отоларинголог Гамзатов назвал самые опасные методы лечения насморка

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При увеличении числа случаев ОРВИ и гриппа врач- отоларинголог Калсын Гамзатов предостерегает от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут нанести вред здоровью.

Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Один из таких рискованных методов самолечения, согласно врачу, - это ингаляции над картофелем, которые известны в народной медицине.

"В период холодов многие люди ошибочно прибегают к народным средствам, пытаясь избавиться от насморка. Они часто используют свекольный сок, горчичное масло, медовые смеси с алоэ, морковный сок, перекись водорода и другие методы. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию активных компонентов, что может вызвать проблемы с дыханием или вызвать аллергические реакции", - предостерегает Гамзатов.

Даже использование чеснока, вставляемого в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что засорение носа подобными вещами бесполезно, поскольку они обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. Согласно врачу, если вставлять кусочки чеснока или другие "лекарства" слишком глубоко, они могут стать инородными телами, требующими удаления. Детям, возможно, понадобится даже наркоз, сообщает "Радио-1".

Другие популярные народные методы, такие как прогревание носа с солью, спиртовые компрессы и грелки, также не рекомендуются. По мнению врача, перегрев может привести к развитию инфекционного заболевания в бактериальное, что потребует дополнительного времени для лечения и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если в носу есть гнойная слизь, прогревание может вызвать серьезные внутричерепные осложнения, которые потребуют хирургического вмешательства. В отношении использования кварцевых ламп, эффективность которых не подтверждена научно, сказал врач-отоларинголог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как нельзя лечить насморк у детей. Антибиотик при насморке.