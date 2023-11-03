Стоматолог из Чувашии выразил подозрение в наличии рака у одного из своих пациентов. Впоследствии, этот диагноз был подтвержден специалистами в области онкологии, как сообщили в пресс-службе Новочебоксарской стоматологической поликлиники.
Пациент обратился к стоматологу-хирургу, предъявив жалобы на наличие язвы на языке, которая возникла примерно полгода назад. Сначала мужчина полагал, что эта язва появилась в результате повреждения от разрушенного зуба, находившегося рядом. Однако после удаления этого зуба размер язвы остался неизменным, и пациент начал замечать, что его язык стал менее подвижным, а также появились болезненные ощущения, сообщает pg21.ru.
Врач, обнаружив подозрительные симптомы, направил пациента на консультацию к онкологу. Позднее подтвердилось, что его подозрения были обоснованными, и пациент был госпитализирован.
"Важно осознавать, что лучше перебдеть в проведении дополнительных диагностических исследований, чем упустить возможность выявить предраковое состояние или опухоль в самом начале развития", - подчеркнул врач-стоматолог-хирург Капитонов.
Эффективной мерой профилактики предраковых состояний языка и слизистой оболочки полости рта является ежедневное соблюдение гигиенических правил, а также устранение рисков, связанных с кариозными зубами и некачественными зубными протезами, добавил он.
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