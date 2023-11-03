Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Чебурашка", "Фиксики" и "Лунтик" стали лауреатами премии "Главные герои-2023"
Бразильский футболист Неймар вышел на связь после операции на колене
Ученые заявили, что Россию ожидают сильные магнитные бури
Иммунолог рассказала, что из-за пандемии упала эффективность антибиотиков
Камеры ГИБДД начали штрафовать водителей за разметку, даже если ее нет
Прокуратура пришла в омский детский сад, из которого убежали дети
Отоларинголог Гамзатов назвал самые опасные методы лечения насморка
В Оренбурге пассажир угрожал ножом таксисту за требование оплатить поездку
Минобороны: Россия предотвратила попытку ВСУ совершить атаку БПЛА по объектам на территории РФ

Житель Чувашии пришел к стоматологу и оказался в онкологическом отделении

1:32
Здоровье

Стоматолог из Чувашии выразил подозрение в наличии рака у одного из своих пациентов. Впоследствии, этот диагноз был подтвержден специалистами в области онкологии, как сообщили в пресс-службе Новочебоксарской стоматологической поликлиники.

Житель Чувашии пришел к стоматологу и оказался в онкологическом отделении
Фото: Изображение пресс-службы клиники

Пациент обратился к стоматологу-хирургу, предъявив жалобы на наличие язвы на языке, которая возникла примерно полгода назад. Сначала мужчина полагал, что эта язва появилась в результате повреждения от разрушенного зуба, находившегося рядом. Однако после удаления этого зуба размер язвы остался неизменным, и пациент начал замечать, что его язык стал менее подвижным, а также появились болезненные ощущения, сообщает pg21.ru.

Врач, обнаружив подозрительные симптомы, направил пациента на консультацию к онкологу. Позднее подтвердилось, что его подозрения были обоснованными, и пациент был госпитализирован.

"Важно осознавать, что лучше перебдеть в проведении дополнительных диагностических исследований, чем упустить возможность выявить предраковое состояние или опухоль в самом начале развития", - подчеркнул врач-стоматолог-хирург Капитонов.

Эффективной мерой профилактики предраковых состояний языка и слизистой оболочки полости рта является ежедневное соблюдение гигиенических правил, а также устранение рисков, связанных с кариозными зубами и некачественными зубными протезами, добавил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Малышарики - Щётка. Чистим зубы (Серия 84) Песенка про зубки
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки
В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына
Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"
Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе
Российский школьник создал устройство для борьбы с нервными тиками
Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной
Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников