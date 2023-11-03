Врачи по всему миру отмечают уменьшение эффективности антибиотиков, и пандемия коронавируса также сыграла свою роль в достижении такого результата. Об этом рассказала доктор наук в области иммунологии Наталья Шевчук в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По словам иммунолога, способность бактерий адаптироваться к антибиотикам стала одной из причин снижения эффективности этих препаратов, и это частично связано с последствиями, вызванными пандемией коронавируса.
Наталья Шевчук также подчеркнула, что в настоящее время медикам приходится более тщательно подбирать антибактериальное лечение. Она настоятельно рекомендует избегать самолечения.
В настоящий момент ученые активно занимаются не столько созданием новых антибиотиков, сколько борьбой с устойчивостью человеческого организма к ним. Ежегодно увеличивается количество инфекций, которые становятся все менее поддающимися лечению из-за ухудшения эффективности антибиотиков.
А отсутствие эффекта сильно затрагивает успешное лечение туберкулеза, последствий операции и проведение химиотерапии. Устойчивость к антибиотикам уже серьезно влияет на борьбу с ВИЧ и малярией.
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