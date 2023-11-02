Акушер-гинеколог рассказала, сможет ли родить 12-летняя беременная девочка из Ленобласти

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ленинградской области 12-летняя девочка обратилась за медицинской помощью из-за болей в животе, и было установлено, что она беременна с потенциальным риском выкидыша. По предварительной информации, ее партнером является 15-летний подросток. Медицинские эксперты и юристы взвесили ситуацию и ее последствия:

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Медицинская перспектива:

Акушер-гинеколог Мария Молодиевская подчеркнула, что заявленный 18-недельный срок беременности считается очень опасным. Даже период в 20-22 недели рассматривается как критический. Девочка сталкивается с высоким риском выкидыша из-за своего юного возраста и связанной с этим незрелости ее репродуктивной системы. Лечащий врач может дать более точную оценку ее состояния. Чем дольше срок беременности, тем ниже риск выкидыша и тем больше шансов спасти ребенка. Некоторые лекарства могут быть использованы для остановки родов и попытки продлить беременность, как правило, более чем на 22 недели, что является крайним порогом для преждевременных родов. Однако каждая ситуация уникальна.

Правовая перспектива:

Адвокат Алла Георгиева отметила, что половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, влечет уголовную ответственность, независимо от того, было ли оно по обоюдному согласию или принудительным. Это преступление может повлечь за собой лишение свободы на срок до 20 лет. Даже если отцом ребенка является 15-летний подросток, его возраст не смягчает наказание.

Граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности за такие преступления с 14-летнего возраста при наличии оснований, таких как жалоба родителей жертвы. Однако родители девочки не будут нести ответственности за произошедшее, поскольку это нельзя отнести на счет плохого воспитания. Следовательно, ее родители не лишатся родительских прав, и семья не будет зарегистрирована как имеющая недостатки в воспитании, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

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БЕРЕМЕННАЯ В 12. Касается каждого