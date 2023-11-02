Испанские урологи разделили мужчин на группы по их эрекции

Урологи из нескольких медицинских учреждений в Мадриде провели исследование, в ходе которого было выполнено ультразвуковое сканирование половых органов 225 мужчин в обоих спокойном и эрегированном состоянии. Это исследование имело целью создание классификации, которая помогла бы врачам определить необходимость хирургических вмешательств на основе физиологических особенностей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Классификация была разработана с учетом того, как изменяется размер полового члена мужчин в состоянии эрекции. В результате этого исследования мужчины были разделены на две основные группы: "садоводы" и "опрыскиватели". "Садоводами" называли тех, у кого размер полового члена в состоянии эрекции увеличивался более чем на 56% по сравнению с вялым состоянием, в то время как "опрыскивателями" считали тех, у кого этот прирост был менее 31%.

Важно отметить, что большинство мужчин находились в промежуточной "серой зоне" между этими двумя категориями, а лишь 24% мужчин были классифицированы как "садоводы", а 25% как "опрыскиватели", сообщает vesti.ru.

Интересным фактом является то, что размер полового члена в состоянии эрекции не зависел от возраста, веса, статуса курения или заболеваний мужчины. Также стоит отметить, что у "опрыскивателей" половой член в спокойном состоянии был чуть длиннее, чем у "садоводов", в среднем составляя 11,3 см по сравнению с 8,8 см.

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