Опасно для жизни: избыточное употребление воды

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский врач и автор книг о здоровом питании Стюарт Фишер поделился информацией о том, что избыточное употребление воды может вызвать судороги и потерю сознания. Эту информацию сообщает издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вода

Многие специалисты по питанию рекомендуют пить примерно восемь стаканов воды в день, так как она необходима для нормального функционирования пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также для переноски кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Тем не менее, выпить восемь стаканов воды за один час может вызвать гипонатриемию — состояние, при котором уровень натрия в крови резко снижается.

Фишер пояснил, что гипонатриемия иногда сопровождается потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Однако подобные опасные последствия могут возникнуть только в случае длительного превышения рекомендуемой нормы потребления воды или слишком быстрого ее употребления.

Для восстановления здоровья пациентам часто назначают инфузионную терапию с раствором хлорида натрия через капельницу. Обычно такое лечение помогает пациентам быстро восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Также доктор предостерегает беременных женщин от избыточного употребления воды и рекомендует внимательно контролировать количество выпитой жидкости, не превышая восьми стаканов в день.

Что Будет, Если Все Напитки Заменить Водой