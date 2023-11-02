Врач Фишер рассказал, почему не стоит пить слишком много воды

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский медик и автор книг о здоровом питании, Стюарт Фишер, поделился информацией о том, что избыточное употребление воды может вызвать судороги и потерю сознания. Эта информация была опубликована в Daily Mail, сообщает Газета.Ru.

Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие диетологи рекомендуют пить примерно восемь стаканов воды в день, поскольку она необходима для правильной работы пищеварительной системы и сердечно-сосудистой системы, а также для переноски кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Однако важно помнить, что выпитые в течение часа восемь стаканов воды могут привести к развитию гипонатриемии, состояния, при котором уровень натрия в крови сильно снижается.

Фишер пояснил, что гипонатриемия иногда может сопровождаться потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Однако такие опасные последствия могут возникнуть только в случае продолжительного употребления воды в избытке или слишком быстрого ее потребления.

Для восстановления здоровья часто назначается инфузионная терапия с использованием раствора хлорида натрия через капельницу. Это лечение обычно помогает пациентам быстро восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Также важно отметить, что беременным женщинам следует тщательно контролировать количество потребляемой воды и избегать употребления более восьми стаканов в день, так как это может быть вредно для их здоровья.

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