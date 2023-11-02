Врач Фишер рассказал, почему не стоит пить слишком много воды

Американский медик и автор книг о здоровом питании, Стюарт Фишер, поделился информацией о том, что избыточное употребление воды может вызвать судороги и потерю сознания. Эта информация была опубликована в Daily Mail, сообщает Газета.Ru.
Многие диетологи рекомендуют пить примерно восемь стаканов воды в день, поскольку она необходима для правильной работы пищеварительной системы и сердечно-сосудистой системы, а также для переноски кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Однако важно помнить, что выпитые в течение часа восемь стаканов воды могут привести к развитию гипонатриемии, состояния, при котором уровень натрия в крови сильно снижается.
Фишер пояснил, что гипонатриемия иногда может сопровождаться потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Однако такие опасные последствия могут возникнуть только в случае продолжительного употребления воды в избытке или слишком быстрого ее потребления.
Для восстановления здоровья часто назначается инфузионная терапия с использованием раствора хлорида натрия через капельницу. Это лечение обычно помогает пациентам быстро восстановиться и вернуться к нормальной жизни.
Также важно отметить, что беременным женщинам следует тщательно контролировать количество потребляемой воды и избегать употребления более восьми стаканов в день, так как это может быть вредно для их здоровья.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.