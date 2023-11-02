В онкоцентре Челябинска побили рекорд проведенных операций за месяц

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более тысячи операций были успешно выполнены хирургами в октябре в челябинском онкоцентре, что установило новый рекорд для этого года, как сообщила пресс-служба медицинского учреждения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Главный врач Дмитрий Ростовцев подчеркнул, что увеличение оперативных вмешательств не обусловлено внезапным приростом пациентов, а скорее вызвано популярностью центра среди больных. Врачи активно трудятся в дополнительные часы, включая выходные дни, чтобы справиться с растущим объемом работы, сообщает kursdela.biz.

Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

За прошлый год, хирурги клиники выполнили 5800 операций, в 2021 году - 7870 операций, а в 2022 году - уже 9800. Прогнозируется, что текущий год установит новый рекорд, так как за первые десять месяцев было оперировано более девяти тысяч пациентов.

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Это Челябинск. Онкоцентр (1)