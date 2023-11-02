Тучная дама сбросила 45 кг, испугавшись прогноза врача, и начала новую жизнь

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница шотландского Глазго начала новую жизнь, похудев на 45 килограммов. Историю 56-летней Стеллы Хулиотис рассказала Daily Record.

Фото: UGC by Stella Houliotis

Стелла никогда не была худышкой, но с лишним весом не боролась, считая это бесполезным. Она испытывала все сопутствующие её комплекции проблемы — повышенное давление, быструю утомляемость, боли в тазобедренных суставах и коленях. Кроме того, бедолага стеснялась посещать вечеринки и переживала, что не может влезть в игрушечную машину на автодроме.

Взять себя в руки её заставил неутешительный прогноз врача. Он обратил внимание на зашкаливающий холестерин в анализах и предупредил, что если она срочно не похудеет, перспективы её ожидают самые удручающие.

Миссис Хулиотис прислушалась к мнению доктора. Она сменила фастфуд и полуфабрикаты на правильное питание по специальной программе, занялась аквааэробикой и записалась в тренажерный зал.

Результат не заставил себя ждать — всего за год некогда грузная шотландка похудела на 45 килограммов. Теперь она много и с удовольствием гуляет, хотя раньше задыхалась, пройдя несколько шагов, накупила себе модной одежды, а самое главное — легко влезает в игрушечный автомобиль.

Новый облик Стеллы кажется непривычным её родным.

"У меня новая жена", — смеясь, цитирует она мужа. А сын, по её словам, брюзжит, что любил полненькую маму, а теперь может поднять её на руках.

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