Врачи описали симптомы риска развития рака груди у мужчин

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение, заболевания яичек и использование определенных препаратов для лечения рака простаты могут увеличивать риск развития рака груди у мужчин. Эту информацию предоставляют медицинские специалисты из Клиники Мэйо на своем веб-сайте.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно данным Американского онкологического общества, рак молочной железы выявляется у каждой восьмой женщины в мире, но также он может затронуть и мужчин. При раннем выявлении у мужчин есть хорошие шансы на полное выздоровление. Признаками этой опухоли могут быть безболезненные уплотнения в ткани груди, изменения в состоянии кожи, покрывающей грудь (ямки, морщины, покраснение или шелушение), а также изменения сосков (покраснение, шелушение, изменение формы на втянутую или выдвинутую).

Рак молочной железы у мужчин чаще всего выявляется после 60 лет. Другим фактором риска является изменение уровня эстрогенов, например, при применении гормональных препаратов для лечения рака простаты. Ожирение и цирроз печени также связаны с повышенным содержанием эстрогенов в организме, что увеличивает риск развития рака груди у мужчин.

Мутации, особенно в гене BRCA2, увеличивают риск развития рака молочной железы и простаты. Наличие у мужчин более двух Х-хромосом (синдром Клайнфельтера) может привести к задержке роста яичек и снижению уровня тестостерона, что также увеличивает риск развития рака груди. Воспаление яичек или операция по удалению яичка могут вызвать подобный эффект.

Лечение рака молочной железы у мужчин часто включает в себя хирургическое удаление опухоли и окружающей ткани молочной железы. Также может потребоваться лучевая терапия, гормональная терапия и химиотерапия.

Если в семье есть случаи рака молочной железы среди близких родственников, иногда рекомендуется провести генетическое тестирование, что следует обсудить с врачом.

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