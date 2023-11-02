Диетолог рассказал, что люди с ожирением набирают вес, если едят мало и редко: "Такой механизм"

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему люди с ожирением страдают отсутствием аппетита.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт отметил, что у людей с ожирением нередко наблюдаются проблемы с аппетитом.

"Они и не могут есть, как нормальные люди, три раза в день. Большинство людей с ожирением едят один раз в день на ужин. Завтракать они, как правило, никогда не хотят", — объяснил Калинчев.

Диетолог отметил, что часто отсутствие аппетита вызвано привычкой к потреблению нездоровой еды. Люди с лишним весом привыкли питаться неправильно, поэтому здоровая пища кажется им невкусной.

Калинчев подчеркнул, что отсутствие желание есть может привести к ожирению.

"Они не хотят есть. Они едят мало и редко. И при ожирении это приводит к ожирению. Такой механизм", — рассказал врач.

Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал распространённые ошибки худеющих.

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