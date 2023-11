Диетолог Журавлева назвала полезные и вредные специи

В кулинарии специи играют важную роль, придают блюдам неповторимый аромат и вкус, а также отражают многообразие культур и традиций. Их использование стало искусством сочетания вкусов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0