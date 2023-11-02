Диетолог Журавлева назвала полезные и вредные специи

В кулинарии специи играют важную роль, придают блюдам неповторимый аромат и вкус, а также отражают многообразие культур и традиций. Их использование стало искусством сочетания вкусов, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Однако существует мнение о возможных негативных последствиях употребления специй для здоровья.

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева рассказала, какие специи стоит предпочесть зимой и какие лучше ограничить.

По ее мнению, можно обходиться без специй, так как их использование зависит от вкусовых предпочтений. Однако некоторые специи могут вызвать привыкание.

"Специи обычно добавляют в пищу для придания вкуса, аромата и цвета. В Азии их часто используют для дезинфекции продуктов из-за неблагоприятных условий хранения. Многие специи полезны, так как их активные компоненты обладают антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", — пояснила она.

Она привела куркуму в качестве примера, которая содержит куркумин, известный своими противовоспалительными свойствами.

Следует помнить, что специи могут способствовать лучшему пищеварению и поднимать настроение.

Нутрициолог также подчеркнула, что в зимнее время нет строгих правил для употребления специй, но она напомнила о традициях разных народов, которые предпочитают более теплые и пряные блюда в холодное время года.

"Это связано с тем, что пряные продукты могут помочь улучшить кровообращение и согреть организм в холодное время года. Однако количество и виды специй, которые вы выбираете, должны соответствовать вашим вкусовым предпочтениям и потребностям", — подчеркнула она.

Журавлева перечислила несколько специй, которые, по ее мнению, полезно употреблять зимой.

"В первую очередь, это куркума, которая способствует поддержанию иммунитета и защищает от хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Имбирь обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и способствует хорошему пищеварению. Он также помогает бороться с вирусами, но это известно многим", — отметила специалист.

Среди других специй она также упомянула орегано, которое борется с инфекциями, чеснок, снижающий уровень холестерина и артериальное давление, и все виды перца: черный, красный и белый. По ее словам, все они способствуют хорошему пищеварению, но важно не переусердствовать, чтобы не раздражать желудок.

"Корица также полезна, но стоит употреблять ее с умеренностью, особенно людям с диабетом, так как она может повысить уровень сахара в крови. Соль также полезна и способствует очищению организма от лишних веществ. Однако употребление слишком большого количества соли может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — подчеркнула она.

По мнению Полины Журавлевой, важно использовать специи умеренно, чтобы они приносили удовольствие и приносили пользу как дополнение к блюдам и напиткам.

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