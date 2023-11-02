Пожилым людям лучше избегать потребления жирных и копченых продуктов на завтрак, так как это может негативно сказаться на их состоянии здоровья. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева в интервью "Москве 24".
Она пояснила, что такие продукты могут вызвать проблемы с пищеварением у пожилых людей и оказать негативное воздействие на их ограниченные возможности в области выработки пищеварительных ферментов.
"Тяжелая еда, такая как колбасные изделия или продукты с корочками, может создать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Например, яичница со шкварками или коркой может быть особенно вредной для пожилых людей. Поэтому, если у пожилого человека возникло желание поесть яичницу на завтрак, лучше приготовить ее так, чтобы она не пригорела", — подчеркнула Королева.
По ее словам, более полезными вариантами завтрака для пожилых людей могут быть зерновые каши или вареные куриные яйца, так как они легко усваиваются и могут обеспечить представителям старшего поколения необходимую энергию.
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