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Диетолог Лазуренко предупредила о риске тромбоза из-за продуктов питания

1:13
Здоровье

Вредные привычки, недостаток физической активности и неправильное питание могут способствовать возникновению тромбоза, сообщила доктор диетолог Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru. В то же время, сбалансированное питание может помочь снизить метаболический риск и привести к стабильному снижению веса, отметила специалист. По ее словам, это может существенно уменьшить развитие воспалительных процессов в организме, которые усиливают свертывание крови.

Диетолог Лазуренко предупредила о риске тромбоза из-за продуктов питания
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Питание влияет на плотность и вязкость крови. Если в рационе есть ошибки, такие как недостаточное количество потребления воды или замена воды сублимированными продуктами, например, кофе, это может вызвать затруднения в венозном кровообращении.

Другими словами, нарушение нормальной функции может способствовать образованию тромбов. Поэтому важно бороться с дисбалансированным питанием. Постоянные перекусы вместо полноценных приемов пищи, частое употребление сладких газированных напитков и фастфуда, а также малоподвижный образ жизни негативно сказываются на здоровье и увеличивают риск тромбоза, подчеркнула Лазуренко.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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