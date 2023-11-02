Лишний вес может быть вызван запретом на проявление эмоций

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог, кандидат наук, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая рассказала, что часто за появлением лишнего веса стоит не переедание, а психологические проблемы.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперт назвала такой стиль пищевого поведения "эмоциональным перееданием", когда люди используют еду для того, чтобы справиться с эмоциями. Так часто себя ведут ранимые, неуверенные в себе личности, которые, заедая свои проблемы, чувствуют себя в безопасности, пишет Газета.Ru.

Психолог посоветовала таким людям перестать делить продукты на "хорошие" и "плохие".

"У человека, заедающего эмоции, пищевой компас сбит. С одной стороны — надо есть здоровые продукты и поменьше, с другой — нестерпимо хочется шоколада, потому что погода плохая или на работе стресс. Чтобы снизить вес, надо найти другой способ справляться с эмоциями", — заявила Турецкая.

Эксперт уверена, что эмоции, которые не находят выхода, часто идут вместе с запретами к еде. Однако за пищевыми запретами кроются переживания, обиды, которые следует проработать.

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Психологические причины лишнего веса