Давно известно, средняя продолжительность сна составляет не менее семи-восьми часов. Однако результаты исследований доказали, что как очень долгий, так и очень короткий сон также приносит вред организму.
В первом случае наблюдаются потери вещества в задних отделах головного мозга, а во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.
Как утверждают учёные, 6,5-часовой сон является оптимальным для здоровья. В этом случае у участвовавших в эксперименте добровольцев был зафиксирован максимальный объём подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объём желудочков.
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