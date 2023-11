Доктор медицинских наук и врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что беременность может повлиять на смертельный исход только в случае, если у женщины уже имелись функциональные нарушения в работе органов.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.