Врач Кондрахин объясняет: как беременность может повлиять на сердечные нарушения

Доктор медицинских наук и врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что беременность может повлиять на смертельный исход только в случае, если у женщины уже имелись функциональные нарушения в работе органов.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

"Если у пациентки до этого были диагностированы отклонения в работе сердца, беременность может усугубить любые сердечно-сосудистые патологии. Сущность заключается в том, что фактически одно сердце отвечает за жизни двух людей", пояснил врач.

Он также назвал некоторые сердечные заболевания, которые могли спровоцировать сердечный приступ во время беременности, включая пороки развития клапанного аппарата, перенесенные миокардиты и аритмию. Он добавил, что другие проблемы со здоровьем, такие как внутренние кровотечения или анемия, также могут вызвать сердечный приступ, но только в том случае, если у женщины уже были какие-то нарушения.

Однако, как подчеркнул Кондрахин, регулярное наблюдение у врача и внимание к показателям здоровья существенно снижают риски нежелательных последствий. Об этом врач рассказал «Вечерней Москве».

Он также подчеркнул, что при планировании беременности важно следить за показателями здоровья, так как вынашивание ребенка представляет собой значительную нагрузку, которая может ухудшить хронические заболевания и усугубить общее состояние организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Заболевания сердца при беременности: симптомы, причины, диагностика и лечение