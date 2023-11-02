Врач Королёва предупреждает: кофе и алкоголь опасны для пожилых людей

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление кофе и алкоголя может усилить чувство тревоги. Об этом предупреждает доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Маргарита Королева подчеркивает, что алкоголь оказывает негативное воздействие на нервную систему и на организм в целом. Особенно важно заметить, что если употребление алкоголя предшествует негативным событиям или состояниям, то уровень тревожности после употребления алкоголя может возрасти.

После пережитых стрессовых ситуаций эксперт рекомендует временно отказаться от потребления кофе. Излишнее употребление крепкого кофе, особенно в сочетании с уже существующими негативными событиями, может вызвать не только возбуждение, но и усиление ощущения тревоги из-за содержащегося кофеина. Об этом Королева рассказала Москве 24.

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