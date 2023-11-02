Употребление кофе и алкоголя может усилить чувство тревоги. Об этом предупреждает доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.
Маргарита Королева подчеркивает, что алкоголь оказывает негативное воздействие на нервную систему и на организм в целом. Особенно важно заметить, что если употребление алкоголя предшествует негативным событиям или состояниям, то уровень тревожности после употребления алкоголя может возрасти.
После пережитых стрессовых ситуаций эксперт рекомендует временно отказаться от потребления кофе. Излишнее употребление крепкого кофе, особенно в сочетании с уже существующими негативными событиями, может вызвать не только возбуждение, но и усиление ощущения тревоги из-за содержащегося кофеина. Об этом Королева рассказала Москве 24.
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