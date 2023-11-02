Metro: Врач Марагутакис развеяла три популярных мифа о женской физиологии

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Член Британской Ассоциации сексуального здоровья и врач неотложной помощи Даная Марагутакис поделилась информацией о распространенных заблуждениях относительно анатомии женского тела, сообщает Радио 1.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первое заблуждение заключается в мнении о том, что влагалище женщины растягивается при активной сексуальной активности. Доктор пояснила, что половой орган женщины постоянно меняет свою форму благодаря эластичным мышцам. Например, в процессе возбуждения оно расширяется, а после сокращается.

"Если влагалище остается узким во время секса, это может свидетельствовать о том, что женщина чувствует напряжение и не достаточно возбуждена," — отметила специалист.

Кроме того, Марагутакис объяснила, что ошибочным мнением является представление о том, что влагалище не должно иметь никакого запаха. Она подчеркнула, что запах — это естественное явление, и он может изменяться в зависимости от гигиенических процедур, фазы менструального цикла, питания и уровня гормонов.

Еще одним распространенным заблуждением являются опасения некоторых женщин относительно того, что сперма может изменить pH влагалища и повредить женскому здоровью. Однако доктор отметила, что у спермы действительно более кислая среда, но это воздействие носит временный характер и не способно вызвать серьезные последствия.

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