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Эндокринолог Скибицкая назвала продукты от головной боли

0:45
Здоровье

Врач-эндокринолог Мария Скибицкая посоветовала полагаться не только на медицинские препараты, но и поддерживать организм и нервную систему, соблюдая определенное питание.

Эндокринолог Скибицкая назвала продукты от головной боли
Фото: https://pixy.org/

Среди подходящих продуктов мясо, яйца, рыба, фундук, миндаль, молочные продукты. Для поддержания энергии и бодрости врач советует принимать фрукты и овощи, потому что они содержат клетчатку и хорошо усваиваются организмом.

Скибицкая также отметила, что головная боль может быть связана с сонливостью и усталостью — это частый показатель обезвоживания организма, поэтому еще один совет, который дает эндокринолог — выпивать несколько стаканов воды за день.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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