Эндокринолог Скибицкая назвала продукты от головной боли

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Мария Скибицкая посоветовала полагаться не только на медицинские препараты, но и поддерживать организм и нервную систему, соблюдая определенное питание.

Фото: https://pixy.org/

Среди подходящих продуктов мясо, яйца, рыба, фундук, миндаль, молочные продукты. Для поддержания энергии и бодрости врач советует принимать фрукты и овощи, потому что они содержат клетчатку и хорошо усваиваются организмом.

Скибицкая также отметила, что головная боль может быть связана с сонливостью и усталостью — это частый показатель обезвоживания организма, поэтому еще один совет, который дает эндокринолог — выпивать несколько стаканов воды за день.

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