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Терапевт Савельева: постоянная усталость может говорить об анемии, гипотиреозе или депрессии

1:32
Здоровье

Постоянное чувство слабости и усталости может быть признаком определённых заболеваний. Об этом рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Терапевт Савельева: постоянная усталость может говорить об анемии, гипотиреозе или депрессии
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Причин, по которой человек постоянно ощущает слабость, может быть несколько, отметила врач. Одна из них — железодефицитная анемия. В данном случае чувство слабости, вызванное сниженным уровнем гемоглобина, сопровождаются плохим аппетитом, бледностью кожных покровов и ногтей.

Второй причиной постоянной усталости является гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы). Низкий уровень гормонов выражается в постоянной усталости, желании спать, слабости, апатии и невозможности нормально сконцентрироваться, пишет Газета.Ru.

Третья причина перманентной слабости является синдром хронической усталости.

"Это состояние, характеризующееся продолжительными периодами сильной усталости, которая не устраняется отдыхом или сном. У пациентов с СХУ также могут наблюдаться слабость, плохая концентрация, боли в мышцах и суставах. Этот синдром требует комплексной диагностики и управления лечением", — отметила Савельева.

Кроме того, усталость может указывать на депрессию, которая, помимо этого, может проявляться бессонницей, плохим настроением, плохим аппетитом и чувством беспомощности, добавила врач.

 

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ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ | Причины синдрома хронической усталости
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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