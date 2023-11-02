Постоянное чувство слабости и усталости может быть признаком определённых заболеваний. Об этом рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.
Причин, по которой человек постоянно ощущает слабость, может быть несколько, отметила врач. Одна из них — железодефицитная анемия. В данном случае чувство слабости, вызванное сниженным уровнем гемоглобина, сопровождаются плохим аппетитом, бледностью кожных покровов и ногтей.
Второй причиной постоянной усталости является гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы). Низкий уровень гормонов выражается в постоянной усталости, желании спать, слабости, апатии и невозможности нормально сконцентрироваться, пишет Газета.Ru.
Третья причина перманентной слабости является синдром хронической усталости.
"Это состояние, характеризующееся продолжительными периодами сильной усталости, которая не устраняется отдыхом или сном. У пациентов с СХУ также могут наблюдаться слабость, плохая концентрация, боли в мышцах и суставах. Этот синдром требует комплексной диагностики и управления лечением", — отметила Савельева.
Кроме того, усталость может указывать на депрессию, которая, помимо этого, может проявляться бессонницей, плохим настроением, плохим аппетитом и чувством беспомощности, добавила врач.
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