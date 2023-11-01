Врач Романенко выделила группы с риском недостатка витамина D

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С недостатком витамина D сталкиваются различные группы людей, включая беременных, детей и пожилых граждан, как сообщает врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью Москва24.

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Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костной системы человека. Недостаток этого витамина может привести к нарушению минерализации костей, пояснила специалист.

"Дети активно растут, и важно правильно ухаживать за их питанием. Именно поэтому дополнительные дозы витамина D могут быть необходимы для детей. Беременные женщины и их нерожденные дети также находятся в группе риска по поводу дефицита этого витамина", — перечисляет врач.

У пожилых людей недостаток витамина D может быть связан с наличием воспалительных заболеваний, которые мешают нормальному впитыванию этого витамина в кишечнике. К тому же некоторые пожилые люди проводят мало времени на свежем воздухе, что уменьшает естественное воздействие солнечных лучей. Из-за этого у них снижается природная инсоляция.

Основные признаки недостатка витамина D у детей включают рахит и остеопороз у взрослых, но эти проявления наблюдаются только в случае крайнего дефицита. На более ранних стадиях люди могут испытывать общую слабость и недомогание.

"Не всегда первыми признаками становятся проблемы с костями. Люди могут жаловаться на повышенную восприимчивость к простудным заболеваниям, быструю утомляемость, боли в костях и мышцах. Кожа может стать сухой у одних и потеть у других, а также у некоторых может начаться выпадение волос. Эти симптомы неспецифичны, поэтому важно обратиться к врачу при их появлении", — подчеркнула Романенко.

В случае возникновения указанных признаков рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики и выяснения, связаны ли они с недостатком витамина D.

Ранее было подчеркнуто важность консультации специалиста перед самостоятельным приемом витаминов, поскольку неконтролируемое употребление витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как повреждение почек и сосудов. Кроме того, избыток витамина D может привести к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставах и других органах.

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