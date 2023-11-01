Диетолог Русакова перечислила продукты, необходимые при болезни Альцгеймера

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помидоры, тыква, манго и кукуруза следует включить в рацион людей, страдающих заболеваниями, связанными с дегенеративными процессами в мозге, такими как болезнь Альцгеймера. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова. Она также подчеркнула важность употребления моркови, сельдерея и шафрана, сообщает Газета.Ru.

Фото: "Greek Salad" by susan@kingstreetmarketinggroup is licensed under CC BY-SA 2.0.

Антиоксиданты имеют большое значение в борьбе с окислительным стрессом, поэтому включение их в рацион питания играет важную роль в задержке начала и замедлении прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что у пациентов с этим заболеванием в мозге наблюдаются сниженные уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов, по словам Русаковой.

Она также подчеркнула, что для лечения и профилактики заболеваний мозга необходимо применять комплексный подход, в котором питание играет одну из важных ролей.

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