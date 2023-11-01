Врачи рассказали, для кого вредна диета с высоким содержанием клетчатки

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для некоторых групп людей употребление пищи, богатой клетчаткой, может оказаться небезопасным, как сообщает Вечерняя Москва.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Пищевая клетчатка представляет собой волокна, содержащиеся в растительных продуктах, которые не усваиваются организмом человека. Рекомендуется употреблять около 14 граммов клетчатки на каждую тысячу килокалорий в день.

Людям, страдающим диабетом, запорами или геморроем, врачи советуют увеличить потребление клетчатки, так как эти волокна способствуют увеличению веса и объема кала, а также делают его мягче.

Однако в некоторых случаях клетчатка может причинить вред организму. Это происходит, когда у человека имеется стеноз кишечника из-за опухоли или воспаления (например, при болезни Крона). Клиника также рекомендует снижать потребление клетчатки людям, проходящим лучевую терапию при онкологических заболеваниях.

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