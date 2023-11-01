Эксперты назвали главные ошибки худеющих

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие желающие сбросить лишний вес сталкиваются с ситуацией, когда даже при приложении максимальных усилий, избавление от ненужных килограммов оказывается проблематичным.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Это происходит в большей степени из-за того, что многие люди допускают распространенные ошибки, как сообщают в Белновости.

В первую очередь эксперты подчеркивают, что многие просто не ведут учет потребляемых калорий. Без этой важной информации невозможно понять, сколько и какие продукты потребляются в течение дня.

Также часто в процессе похудения упускаются из виду отказ от употребления алкоголя и полуфабрикатов из мяса, что также негативно сказывается на достижении желаемой формы и весе.

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