Выводит излишки сахара и токсинов: врачи рассказали о пользе овсяной каши

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Те, кто предпочитает начинать день с каши, часто выбирают овсяные хлопья и геркулес. Они считаются полезными продуктами и доступны везде. Геркулес — это разновидность овсяных хлопьев, полученных путем очищения, раздробления и паровой обработки овсяных зерен.

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"Геркулесовую кашу часто путают с овсяной. Оба продукта — это разные виды овсяной крупы, которые имеют твердую оболочку. Грубые волокна в них помогают снизить аппетит, снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также вывести токсины. Каша благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, а также помогает в профилактике диабета второго типа", — сказала интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник Анастасия Костома изданию "Вести Подмосковья".

Врач-эксперт из лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух также подчеркнула, что овсянка содержит много витаминов группы В. Например, витамин В1 помогает усваивать пищу и превращать ее в энергию, В2 участвует в кроветворении и улучшает усвоение железа, а витамин В6 помогает в усвоении пищи. Овсяную кашу лучше употреблять утром и сочетать с белковыми продуктами, такими как омлет или сырники.

"Чтобы каша была максимально полезной, выбирайте хлопья, которые варятся 10-15 минут. Быстроразбавляемые каши из мелкого помола содержат меньше полезных веществ. Вы можете готовить кашу на воде или смешивать ее с молоком, если нет непереносимости лактозы. Добавление свежих ягод, орехов или семян льна делает завтрак еще более полезным. Постарайтесь уменьшить количество добавляемого сахара", — советует гастроэнтеролог.

"Да, большинство витаминов В находится в оболочке, а не в зерне, поэтому цельнозерновой овес полезнее хлопьев. Тем не менее, из любой овсяной каши вы получите хорошую порцию марганца, меди, фосфора, цинка, фолиевой кислоты, белка и необходимых аминокислот", — подчеркивает нутрициолог Костомаха.

Она отмечает, что современные технологии обработки овсяной крупы позволяют сохранить большее количество полезных веществ благодаря двойной краткосрочной обработке сырья при высоких температурах.

"Каша на воде имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резкого увеличения уровня инсулина. С геркулесом, приготовленным на молоке, гликемический индекс в два раза выше. Этот момент важен для тех, кто следит за уровнем сахара в крови", — заключает Анастасия Костомаха.

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