Выявлена причина заболевания 38 человек в поселке Ессей

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В октябре у жителей поселка Ессей Красноярского края была обнаружена инфекция. Среди заразившихся оказалось много детей. В качестве симптома отмечалась красноватая сыпь.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора изучили пробы, взятые у 11 заболевших. В результате исследования обнаружен РНК возбудитель энтеровирусной инфекции. Скорее всего вирус распространялся контактно-бытовым путем.

В настоящий момент часть заболевших удалось вылечить, у других фиксируется удовлетворительное состояние. Санитарно-эпидемиологические мероприятия в регионе продолжаются.

Энтеровирусная инфекция относится к кишечным заболеваниям и передаётся воздушно-капельным путем. Существует более 60 вариантов возбудителей этой патологии. Наиболее сложные случаи могут приводить к смертельным опасным осложнениям, включая полиомиелит, менингит и энцефалит.

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