Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита

Хирург-уролог и андролог Марк Гадзиян рассказал о причинах и разновидностях цистита. По словам этого специалиста, цистит часто "скрывается" за другим заболеванием — уретритом.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.