Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией
Шойгу: В России подготовили 93 тысячи специалистов для применения новейшего оружия в СВО

Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита

Здоровье

Хирург-уролог и андролог Марк Гадзиян рассказал о причинах и разновидностях цистита. По словам этого специалиста, цистит часто "скрывается" за другим заболеванием — уретритом.

Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Симптомы боли в уретре, как правило, описываются как ощущение жжения или покалывания, что является признаком наличия патологического процесса. Эта боль, в большинстве случаев, либо сохраняется постоянно, либо возникает периодически. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одной из наиболее распространенных причин уретрита является небезопасный секс.

Это заболевание вызывается различными условно-патогенными микроорганизмами и инфекциями, передающимися половым путем, такими как хламидии, гонококки, уреаплазма, микоплазма, аденовирус и вирус герпеса. Женщины в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие активную половую жизнь и не использующие барьерные методы контрацепции, считаются группой риска.

Учитывая анатомические особенности, нелеченный уретрит у женщин может привести к серьезным осложнениям. Он часто сопровождается циститом, и их симптомы могут быть схожими или даже преобладать симптомы одного из этих заболеваний. У женщин симптомы уретрита могут различаться в зависимости от возбудителя и включать в себя выделения из мочеиспускательного канала (начально вязкая слизь, в запущенных случаях гнойные), боли и жжение при мочеиспускании, отек слизистой оболочки, покраснение и уплотнение половых губ, боли в нижней части живота и раздражение в интимной зоне.

Важно отметить, что уретрит на ранних стадиях может проявляться без симптомов, и у женщин иногда диагноз может быть ошибочно поставлен как "цистит." Поэтому важно начать своевременное лечение, так как недостаточная терапия может привести к нарушениям репродуктивной системы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Bild*: армия РФ не позволяет ВСУ забрать и починить подбитые западные танки
США не смогут воевать с Россией: самые толстые и медленные в мире
ФАС: Альфа-банк нарушил Закон о рекламе при продвижении кредитных карт
Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на получение новых видов оружия НАТО
Новосибирский военком: женщины могут пойти по контракту на службу СВО, учитывая вакансии
Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск
Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять ещё 20-30 процентов земель
Между Краснодаром и Адыгеей открыли Яблоновский мост
Самый маленький в мире ускоритель частиц в 54 миллиона раз меньше Большого адронного коллайдера
В Таиланде 1 ноября вступил в силу безвизовый режим для граждан РФ сроком на 90 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников