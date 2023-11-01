Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита

Хирург-уролог и андролог Марк Гадзиян рассказал о причинах и разновидностях цистита. По словам этого специалиста, цистит часто "скрывается" за другим заболеванием — уретритом.

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Симптомы боли в уретре, как правило, описываются как ощущение жжения или покалывания, что является признаком наличия патологического процесса. Эта боль, в большинстве случаев, либо сохраняется постоянно, либо возникает периодически. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одной из наиболее распространенных причин уретрита является небезопасный секс.

Это заболевание вызывается различными условно-патогенными микроорганизмами и инфекциями, передающимися половым путем, такими как хламидии, гонококки, уреаплазма, микоплазма, аденовирус и вирус герпеса. Женщины в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие активную половую жизнь и не использующие барьерные методы контрацепции, считаются группой риска.

Учитывая анатомические особенности, нелеченный уретрит у женщин может привести к серьезным осложнениям. Он часто сопровождается циститом, и их симптомы могут быть схожими или даже преобладать симптомы одного из этих заболеваний. У женщин симптомы уретрита могут различаться в зависимости от возбудителя и включать в себя выделения из мочеиспускательного канала (начально вязкая слизь, в запущенных случаях гнойные), боли и жжение при мочеиспускании, отек слизистой оболочки, покраснение и уплотнение половых губ, боли в нижней части живота и раздражение в интимной зоне.

Важно отметить, что уретрит на ранних стадиях может проявляться без симптомов, и у женщин иногда диагноз может быть ошибочно поставлен как "цистит." Поэтому важно начать своевременное лечение, так как недостаточная терапия может привести к нарушениям репродуктивной системы.

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