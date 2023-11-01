Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией
Шойгу: В России подготовили 93 тысячи специалистов для применения новейшего оружия в СВО

Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя

1:17
Здоровье

Отказ от употребления алкоголя положительно повлияет на функционирование печени, мозга и состояние кожи. Эту информацию предоставила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Москве 24.

Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм в целом. При этом кожа также страдает, и на лице могут появляться сосудистые сетки. Однако, полное отсутствие алкоголя в рационе приводит к улучшению внешнего вида человека, по словам врача.

У любителей крепких напитков часто наблюдается ожирение печени, связанное с употреблением алкоголя. Однако, если отказаться от спиртного, это благотворно скажется на состоянии этого органа, подчеркнула Елена Соломатина.

Кроме того, отказ от алкоголя положительно влияет на работу нервной системы.

"Алкоголь может разрушать клетки головного мозга и вызывать психические расстройства. Некоторые виды алкоголя, такие как абсент, особенно вредны. Он оказывает быстрое разрушительное воздействие. Устранение алкоголя из рациона способствует улучшению работы мозга и состояния нервной системы", — заключила доктор Соломатина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что будет если полностью отказаться от алкоголя?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Процессуальный хакинг: адвокаты потребкооператива посчитали обращение с УПК вольным
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Диетолог назвал полезную альтернативу коровьему молоку
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников