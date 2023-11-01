Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от употребления алкоголя положительно повлияет на функционирование печени, мозга и состояние кожи. Эту информацию предоставила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Москве 24.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм в целом. При этом кожа также страдает, и на лице могут появляться сосудистые сетки. Однако, полное отсутствие алкоголя в рационе приводит к улучшению внешнего вида человека, по словам врача.

У любителей крепких напитков часто наблюдается ожирение печени, связанное с употреблением алкоголя. Однако, если отказаться от спиртного, это благотворно скажется на состоянии этого органа, подчеркнула Елена Соломатина.

Кроме того, отказ от алкоголя положительно влияет на работу нервной системы.

"Алкоголь может разрушать клетки головного мозга и вызывать психические расстройства. Некоторые виды алкоголя, такие как абсент, особенно вредны. Он оказывает быстрое разрушительное воздействие. Устранение алкоголя из рациона способствует улучшению работы мозга и состояния нервной системы", — заключила доктор Соломатина.

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Что будет если полностью отказаться от алкоголя?