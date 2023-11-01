Эксперты заявили, что сидячий образ жизни так же вреден, как курение

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячный образ жизни или недостаточная физическая активность могут негативно сказаться на здоровье человека как физически, так и психологически. Кроме того, проведение более восьми часов в сидячем положении в течение дня может нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, сравнимый с вредом от курения. Эту информацию предоставляет Газета.Ru со ссылкой на News Medical.

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Длительное сидение может увеличить риск развития варикозного расширения вен, так как в этом положении кровь более активно скапливается в ногах. Это может привести к тромбозу, когда сгусток крови (тромб) образуется внутри сосуда. Тромб в любой момент может оторваться и блокировать поток крови к жизненно важным органам.

Кроме того, недостаточная физическая активность увеличивает риск развития гипертонии. Это может привести к серьезным заболеваниям, таким как инфаркт миокарда, аневризма, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Исследования также показывают, что сидение более восьми часов в день оказывает на организм аналогичное воздействие, как и курение.

Чтобы уменьшить негативные последствия пассивного образа жизни, рекомендуется вести активный образ жизни с ежедневными физическими упражнениями, которые длительностью 60-75 минут при умеренной нагрузке. Сердечно-сосудистая и пищеварительная системы функционируют более эффективно, когда тело находится в вертикальном положении. Кроме того, регулярные физические упражнения и прогулки помогают сжигать больше калорий, способствуя снижению веса и, таким образом, уменьшая риск ожирения и сахарного диабета.

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Как вас убивает сидячий образ жизни😨