Врач Кочнева заявила, что поддержать психическое здоровье поможет магний

У некоторых людей из-за недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут возникнуть симптомы сезонного аффективного расстройства: грусть, усталость, низкий уровень энергии, изменения в аппетите (обычно увеличение аппетита и желание углеводов), проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. Эту информацию передала Елена Кочнева, к. м. н., эндокринолог и диетолог-нутрициолог, работающая в качестве эксперта в компании SOLGAR, сообщает Газета. Ru.

Фото: https://recipes.timesofindia.com/

"Из-за сокращения продолжительности светового дня у нас становится меньше солнечного света, что приводит к уменьшению выработки гормонов радости и удовольствия, таких как серотонин и дофамин (их синтез происходит только при наличии света и фермента, содержащего железо). У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, настроение портится, и общее самочувствие ухудшается. Поэтому, по меньшей мере, нам необходимо дополнительно получать витамин D", — сказала она.

По мнению врача, если в организме не хватает микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот и жиров, это может нарушить гормональные и обменные процессы, что, в свою очередь, скажется на физическом здоровье, влекущим за собой ухудшение психического состояния.

"Эти подавленные состояния со временем становятся видимыми наружу: частые смены настроения, печальный взгляд, опущенные уголки глаз и уст, называемая 'гримаса печали', скругленные плечи, сутулость и даже медленная походка. Человек становится вялым и безынициативным", — добавила Кочнева.

Питание является одним из доступных инструментов, с помощью которого мы можем помочь поддержать нервную систему в периоды эмоциональных нагрузок.

"Во-первых, вкус и внешний вид пищи, а также оформление блюд могут создавать или не создавать определенное настроение. Во-вторых, наша пища является главным источником жиров и неотъемлемых аминокислот, включая триптофан, предшественника серотонина и дофамина, которые являются предшественниками гормонов и нейромедиаторов, а также витаминов и микро- и макроэлементов, входящих в состав ферментов. К сожалению, современные продукты питания не всегда богаты полезными веществами, так как они выращиваются на почвах, обедненных микро- и макроэлементами. Сельское животноводство не всегда предоставляет возможность скоту пастись на свежем воздухе. Мы также не всегда потребляем достаточное количество дикой свежей рыбы и морепродуктов, так как большая часть России находится внутри материка. Иными словами, каждый из нас нуждается в дополнительных источниках питательных веществ", — прокомментировала она.

Эксперт рекомендует добавить в рацион витамины группы В, магний и адаптогены как дополнительную поддержку для сохранения психического здоровья. Психическое здоровье можно также поддерживать с помощью простых здоровых привычек: контрастного душа, вечерней ванны с солями магния, массажа, прогулок на свежем воздухе, танцев, физических упражнений и прослушивания классической музыки.

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