Врач Маршинцева рассказала, какие привычки вредят работе сердца

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупреждает о том, что несколько распространенных привычек могут стать источником атеросклероза, что представляет серьезную угрозу для здоровья сердца.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

В частности, курение и потребление жирных и жареных продуктов могут привести к повышенному холестерину и развитию атеросклероза, что проявляется образованием бляшек в коронарных сосудах, отвечающих за питание сердца.

Эти факторы увеличивают риск инфаркта, особенно у мужчин. Врач рекомендует бережно относиться к состоянию своего сердца и избегать вредных привычек.

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