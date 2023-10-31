Врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупреждает о том, что несколько распространенных привычек могут стать источником атеросклероза, что представляет серьезную угрозу для здоровья сердца.
В частности, курение и потребление жирных и жареных продуктов могут привести к повышенному холестерину и развитию атеросклероза, что проявляется образованием бляшек в коронарных сосудах, отвечающих за питание сердца.
Эти факторы увеличивают риск инфаркта, особенно у мужчин. Врач рекомендует бережно относиться к состоянию своего сердца и избегать вредных привычек.
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