Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов поделился информацией о серьезной опасности аневризмы, заболевания, связанного с сосудами. Он подчеркнул, что ключевыми признаками этой болезни могут быть расстройства в речи и асимметрия в облице.

"Аневризма сопровождается неврологической симптоматикой, которая может проявляться разнообразными способами, включая расстройства в речи, асимметрию в облице, выпадение языка, а также различные размеры зрачков. Бывает так, что человек пытается высунуть язык, но он может отклоняться вправо или влево. Также возможно ощущение покалывания или онемения конечностей с одной стороны", — пояснил Шафалинов в интервью с "Царьградом".

Он подчеркнул, что аневризма связана с повреждением стенок сосудов и может встречаться даже у молодых людей.

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