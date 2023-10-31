Диетолог считает, что самое опасное блюдо для ужина — мясо по-французски

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники" кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, от какого блюда на ужин лучше отказаться ради сохранения здоровья и стройной фигуры.

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Худшим блюдом для ужина является то, которое содержит много жира, соли и углеводов. Примеры таких блюд — жареное мясо с картофелем или запечённое мясо по-французски. Врач назвала такой ужин "опаснейшим".

Лучшим выбором для перекуса вечером станут лёгкие блюда, которые лучше есть за два-три часа до того, как ложиться спать.

"Это могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве, блюда из творога", — пояснила Михалёва в разговоре с "Известиями".

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