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Урчание в животе иногда является признаком заболевания

1:07
Здоровье

Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что урчать в животе может не только от голода.

Урчание в животе иногда является признаком заболевания
Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако урчание в животе может быть вызвано и употреблением некоторых продуктов. Таким свойством обладают, например, молочные продукты, сказал Садыков. Чем старше становится человек, тем меньше его организм вырабатывает лактозы, которая помогает усваиваться молочному сахару. В таком случае урчание в животе будет сопровождаться дискомфортом, диареей и вздутием.

Следствием плохой переносимости глютена становится урчание в животе вместе с дискомфортом после употребления блюд из зерновых. Также урчать в животе может и после кофе.

Однако в некоторых случаях урчание в животе — это признак заболевания.

"Например, этот симптом проявляется при синдроме раздраженного кишечника. Также спровоцировать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандиоз и другие недуги", — сказал Садыков в разговоре с Medikforum.

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Урчание в животе норма или настораживающий симптом? [Шишова О.И.]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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