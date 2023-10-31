Урчание в животе иногда является признаком заболевания

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что урчать в животе может не только от голода.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако урчание в животе может быть вызвано и употреблением некоторых продуктов. Таким свойством обладают, например, молочные продукты, сказал Садыков. Чем старше становится человек, тем меньше его организм вырабатывает лактозы, которая помогает усваиваться молочному сахару. В таком случае урчание в животе будет сопровождаться дискомфортом, диареей и вздутием.

Следствием плохой переносимости глютена становится урчание в животе вместе с дискомфортом после употребления блюд из зерновых. Также урчать в животе может и после кофе.

Однако в некоторых случаях урчание в животе — это признак заболевания.

"Например, этот симптом проявляется при синдроме раздраженного кишечника. Также спровоцировать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандиоз и другие недуги", — сказал Садыков в разговоре с Medikforum.

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Урчание в животе норма или настораживающий симптом? [Шишова О.И.]