Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что урчать в животе может не только от голода.
Однако урчание в животе может быть вызвано и употреблением некоторых продуктов. Таким свойством обладают, например, молочные продукты, сказал Садыков. Чем старше становится человек, тем меньше его организм вырабатывает лактозы, которая помогает усваиваться молочному сахару. В таком случае урчание в животе будет сопровождаться дискомфортом, диареей и вздутием.
Следствием плохой переносимости глютена становится урчание в животе вместе с дискомфортом после употребления блюд из зерновых. Также урчать в животе может и после кофе.
Однако в некоторых случаях урчание в животе — это признак заболевания.
"Например, этот симптом проявляется при синдроме раздраженного кишечника. Также спровоцировать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандиоз и другие недуги", — сказал Садыков в разговоре с Medikforum.
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