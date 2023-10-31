Медицинский директор компании "ЛабКвест+Q-Клиника", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала о причинах развития атеросклероза, уменьшающего просвет сосудов.
"На развитие атеросклероза влияют внешние факторы, среди которых есть несбалансированное питание, курение, отсутствие физической активности и наличие лишнего веса", — объяснила Терещенко, слова которой приводит издание "Вести Подмосковья".
Эксперт добавила, что развитию атеросклероза способствует также наследственность и здоровье печени конкретного человека.
Терещенко отметила, что проблема холестерина увеличивается с возрастом.
Для профилактики заболевания врач порекомендовала ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки, бросить курить и скорректировать питание, отказавшись от излишнего количества сахара, жиров и трансжиров.
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