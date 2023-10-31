Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинский директор компании "ЛабКвест+Q-Клиника", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала о причинах развития атеросклероза, уменьшающего просвет сосудов.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

"На развитие атеросклероза влияют внешние факторы, среди которых есть несбалансированное питание, курение, отсутствие физической активности и наличие лишнего веса", — объяснила Терещенко, слова которой приводит издание "Вести Подмосковья".

Эксперт добавила, что развитию атеросклероза способствует также наследственность и здоровье печени конкретного человека.

Терещенко отметила, что проблема холестерина увеличивается с возрастом.

Для профилактики заболевания врач порекомендовала ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки, бросить курить и скорректировать питание, отказавшись от излишнего количества сахара, жиров и трансжиров.

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