Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Терещенко назвала последствия отложения холестерина на стенках сосудов
Пожилые супруги открыли стрельбу по полицейским в Новой Москве
Мишустин: ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%
Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезёт в ноябре
Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки
Редкий крестообразный реликварий обнаружен в доме средневекового рыцаря в Польше
Техасские учёные обнаружили связь между агрессией и продуктивностью
Кардиолог рассказал, кому обязательно надо привиться от COVID-19
Казаки сбили из стрелкового оружия БПЛА ВСУ

Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения

0:58
Здоровье

Медицинский директор компании "ЛабКвест+Q-Клиника", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала о причинах развития атеросклероза, уменьшающего просвет сосудов.

Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения
Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

"На развитие атеросклероза влияют внешние факторы, среди которых есть несбалансированное питание, курение, отсутствие физической активности и наличие лишнего веса", — объяснила Терещенко, слова которой приводит издание "Вести Подмосковья".

Эксперт добавила, что развитию атеросклероза способствует также наследственность и здоровье печени конкретного человека.

Терещенко отметила, что проблема холестерина увеличивается с возрастом.

Для профилактики заболевания врач порекомендовала ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки, бросить курить и скорректировать питание, отказавшись от излишнего количества сахара, жиров и трансжиров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Холестерин Не Причина Атеросклероза. Какие причины атеросклероза и что такое гомоцистеин
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Последние материалы
Врач Терещенко назвала последствия отложения холестерина на стенках сосудов
Пожилые супруги открыли стрельбу по полицейским в Новой Москве
Мишустин: ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%
Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезёт в ноябре
Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения
В Кремле исключили свободный уход западных компаний из России
Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки
Редкий крестообразный реликварий обнаружен в доме средневекового рыцаря в Польше
Техасские учёные обнаружили связь между агрессией и продуктивностью
Кардиолог рассказал, кому обязательно надо привиться от COVID-19
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников