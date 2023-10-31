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Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом

2:20
Здоровье

Ученые из Университета Пегасо в Италии провели исследование, в ходе которого они выяснили, что употребление продуктов, рекомендуемых в средиземноморской диете, таких как овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр и йогурт, может стабилизировать уровень инсулина в крови у людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Результаты этого исследования были опубликованы в MDPI, сообщает Газета.Ru.

Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Исследование включало в себя 62 участника, уровень среднего индекса массы тела (ИМТ) которых составил 35,8 (при нормальном значении ИМТ в диапазоне от 18,5 до 25). Участников эксперимента разделили на две группы: первая группа придерживалась средиземноморской диеты, в то время как вторая группа продолжала употреблять свой обычный рацион питания. Ученые также внимательно отслеживали состояние здоровья участников и брали образцы их крови.

По завершении эксперимента все участники сдали кровь для повторного анализа. Оказалось, что уровни глюкозы натощак были сходными в обеих группах. Однако уровень инсулина в крови значительно снизился у участников, придерживавшихся средиземноморской диеты.

Дополнительно, добровольцы из первой группы проявили повышенную чувствительность к инсулину. Главная роль инсулина заключается в передаче глюкозы (сахара) в клетки. Иногда клетки могут перестать реагировать на инсулин и стать инсулинорезистентными, в таком случае глюкоза не может проникнуть в клетки и начинает накапливаться в крови. Это является предшествующим состоянием к развитию сахарного диабета второго типа.

Растительные продукты, молочные продукты и рыба способствовали стабилизации уровня инсулина в крови участников. Ученые подчеркнули, что коррекция питания является важным инструментом в профилактике сахарного диабета и осложнений, связанных с инсулинорезистентностью. Для более глубокого понимания механизмов, лежащих в основе положительного воздействия средиземноморской диеты на здоровье, необходимо провести дополнительные исследования.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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