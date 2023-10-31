Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Пегасо в Италии провели исследование, в ходе которого они выяснили, что употребление продуктов, рекомендуемых в средиземноморской диете, таких как овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр и йогурт, может стабилизировать уровень инсулина в крови у людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Результаты этого исследования были опубликованы в MDPI, сообщает Газета.Ru.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Исследование включало в себя 62 участника, уровень среднего индекса массы тела (ИМТ) которых составил 35,8 (при нормальном значении ИМТ в диапазоне от 18,5 до 25). Участников эксперимента разделили на две группы: первая группа придерживалась средиземноморской диеты, в то время как вторая группа продолжала употреблять свой обычный рацион питания. Ученые также внимательно отслеживали состояние здоровья участников и брали образцы их крови.

По завершении эксперимента все участники сдали кровь для повторного анализа. Оказалось, что уровни глюкозы натощак были сходными в обеих группах. Однако уровень инсулина в крови значительно снизился у участников, придерживавшихся средиземноморской диеты.

Дополнительно, добровольцы из первой группы проявили повышенную чувствительность к инсулину. Главная роль инсулина заключается в передаче глюкозы (сахара) в клетки. Иногда клетки могут перестать реагировать на инсулин и стать инсулинорезистентными, в таком случае глюкоза не может проникнуть в клетки и начинает накапливаться в крови. Это является предшествующим состоянием к развитию сахарного диабета второго типа.

Растительные продукты, молочные продукты и рыба способствовали стабилизации уровня инсулина в крови участников. Ученые подчеркнули, что коррекция питания является важным инструментом в профилактике сахарного диабета и осложнений, связанных с инсулинорезистентностью. Для более глубокого понимания механизмов, лежащих в основе положительного воздействия средиземноморской диеты на здоровье, необходимо провести дополнительные исследования.

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